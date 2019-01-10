Молдавия обиделась на санкции против Украины

Решение российского правительство вызвало неожиданную проблему

Антиукраинские ограничительные меры, введенные РФ, создали проблемы для доставки молдавских товаров в Россию.

Об этом президент Молдавии Игорь Додон сообщил в письме, адресованном премьер-министру Дмитрию Медведеву. Копия документа опубликована в Twitter молдавского лидера.

Додон подчеркнул, что, так как товары из Молдавии перевозятся в Россию через украинскую территорию, запрет создает барьеры для экономического сотрудничества между Москвой и Кишиневом.

Молдавский президент попросил российского премьера разобраться в сложившейся ситуации и добавил, что производители из Молдавии заинтересованы в развитии сотрудничества с Россией.

Санкции против Украины были введены российским кабмином в конце декабря прошлого года, напоминает телеканал "Царьград".

