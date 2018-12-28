Набат прозвучал: санкции России аукнутся Украине на выборах

Москва послала Киеву внушительный презент к Новому году

Россия умудрилась взбудоражить украинский политикум буквально за несколько дней до варки холодца и нарезки оливье. Москва ввела очередную порцию санкций в отношении 7 юрлиц и 245 граждан Незалежной. На берегах Днепра удивились и возбудились одновременно – в черном списке очутились если уж не откровенно пророссийские политики, то во всяком случае не орущие на всех майданах о мистической "стране-агрессоре".

Более того, часть из этих людей имеет отношение к предстоящим в марте президентским выборам. В СМИ замелькали имена как бы оппозиционеров нынешней власти – Евгений Мураев, Александр Вилкул, Вадим Новинский, Борис Колесников, Михаил и Дмитрий Добкины…

Украинские эксперты пришли к выводу: попадание в черные списки ощутимой части расколовшегося "Оппозиционного блока", – это удар по донецкому олигарху Ринату Ахметову, поскольку именно его "подопечные" и пострадали. Однако сам он пока избежал прямолинейного гнева Москвы. Как до сих пор вне санкций счастливо где-то вне пределов Украины живет днепропетровский хозяин Игорь Коломойский, который ждет смены киевского режима, дабы на коне вернуться на Батькивщину. Конем должен стать, по мнению украинских аналитиков, его протеже – шоумен и актер Владимир Зеленский.

Почему считается, что второй пакет санкций Москвы так важен для будущего избирательного процесса на Украине? Потому что спонсорам оппозиционеров, главный электорат которых находится в так называемой украинской "подкове", где проживает подавляющее большинство русскоязычного населения страны (тех 10 областей, на которых наложил военное положение хозяин "Рошена" Петр Порошенко, он же президент), якобы Кремль послал черную метку – если сознательно или бессознательно вы будете раскалывать оппозицию и не выставите объединенного кандидата от Юго-Востока, распотрошим вашу кубышку. Ни для кого не секрет в Незалежной, что бизнес и Коломойского, и Ахметова вполне функционирует и в Донбассе, и в Крыму, и даже в материковой России, где напрямую, где через аффилированные структуры.

И, судя по всему, в оппозиционных силах таки раздрай случился. В результате пока единым кандидатом от Юго-Востока страны идет Юрий Бойко, за которым стоит и беглый украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, поддержавший на выборах в 2014 г. пана Порошенко, а ныне сидящий где-то в Австрии в бегах, и освободитель пленных, по совместительству кум президента РФ (а кум на Украине больше, чем брат) Владимира Путина Виктор Медведчук.

"Оппозиционный блок раскололся и, по фамилиям, внесенным в обновленный список, мы можем видеть кого Кремль считает раскольниками. Вилкул, Колесников, Новинский – т.е. ахметовская часть Оппоблока попала в санкционный список. Ну и Мураев, как первый "блудный сын", который ушёл и пока не вернулся. Ахметова в списке нет, а это значит, что ему дают шанс передумать", – написала в Facebook блогер Олеся Медведева.

С учетом того, что по последним рейтингам, случись президентские выборы сейчас, лидирует вечная газовая принцесса, бывший премьер-министр, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, за которой идет Зеленский, за ним плетется пан Порошенко, а следом Бойко (представляет недавно созданную "Оппозиционную платформу – За жизнь"), ситуация на берегах Славутича выглядит гремучей смесью.

Однако реально у "хромой утки" Петра Алексеевича вообще нет никаких шансов сохранить свое кресло – мир в державу не вернул, русско-украинские семьи разлучил, долгов у Запада набрал на два поколения вперед, сделал шутовскую армию, наврал нации с три короба. Его спасут только правильные цифры шефов Киева из Вашингтона. Если они не сделали окончательную ставку на Юлию Владимировну. Сейчас украинцы могут играть в тотализатор, кто добежит до финиша первым. Но не будем забывать, что в Москве могут зреть планы третьего пакета санкций, которые накроют-таки все без исключения бизнес-структуры украинских граждан на территории России.

Для триумфа советского цирка, по мне лучше бы победил во втором туре, а его не избежать, пан Зеленский. Но. Если после очередного бодуна Петр Алексеевич не затеет маленькую победоносную войну против марсиан, то шестым президентом соборной станет женщина.