Российские контрмеры станут для адресата ударом ниже пояса

Практически 10% украинского импорта пострадает от расширенного пакета ограничений Москвы. Всего же ущерб Незалежной, которая развязала санкционную войну с северным соседом, оценивается в более чем $500 миллионов.

Такие прогнозы рисует Минэкономразвития, анализируя предыдущие показатели. Так, в прошлом году ныне санкционный импорт обошелся в $468,9 миллионов. А сумма поставляемых в Россию украинских товаров равна $4,912 млрд, пишет РИА "Новости".

Сегодня правительство страны анонсировало список товаров, произведенных в Незалежной, которые с Нового года запрещено будет ввозить для продажи на территорию РФ. Российские контрмеры сильно ударят по украинской экономике, уверен бывший депутат Рады Алексей Журавко.

"Я ранее писал, что Россия переживет украинские санкции, которые ввела кровавая власть Украины. А вот Украина санкции со стороны России не переживет. Я, как бывший производственник, предприниматель и народный депутат Украины многих созывов, считаю, что удар фашистской власти был нанесен ниже пояса. Пострадают, в первую очередь, предприятия, которые свою продукцию отправляют в Россию со стороны Украины. При этом Украина потеряет немалые доходы в бюджет", – написал он на своей странице в Facebook.

Рассуждая о санкционных последствиях, Журавко приходит к выводу о смены власти.

"Санкции никого до добра не доводят. Но если в этом разбираться, то лживые украинские власти, в лице Петра Порошенко и его свиты, они сами доигрались со своими гребаными санкциями. Вот только от этого пострадает сам народ. И это в ближайшее время почувствует каждый регион Украины", – заверил политик, добавив, что Незалежная в данный момент переживает "полную катастрофу".

Значительный ущерб, который она понесет из-за экономических "репрессий", подтвердил и член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов. Все очень просто: Россия является "самым большим рынком, потребляющим украинскую продукцию", пояснил сенатор.

"Как это ни парадоксально, при всех санкциях и сложностях последнего пятилетия. Поэтому очевидно, что в совокупности те потери, которые понесет украинская экономика, – ощутимы. Неслучайно мы сопроводили это решение фразой о том, что санкции могут быть отменены. Это весьма чувствительные для украинской экономики меры", – цитирует Морозова "Комсомольская правда".

Российские санкции – ответная мера на действия Украины, которые она называет "противодействием российской экономической агрессии". Под ограничения до 2020 г. попали молочка, чай и кофе со сладким и мучным, алкоголь и сигареты, а также промтовары и средства личной гигиены, продукция химической промышленности для сельского хозяйства и железнодорожное оборудование, в том числе локомотивы с вагонами, – всего 30 наименований. А 27 декабря правительство Незалежной внесло коррективы в перечень российской запрещенки.