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Россию призвали ответить Молдавии на бесконечные "оплеухи"

Фото: www.globallookpress.com
Кишинев портит отношения с Москвой, не считаясь с мнением своего президента

На днях съемочным группам НТВ и "России 1" не удалось взять интервью у главы Молдавии Игоря Додона, так как журналистам не разрешили покинуть аэропорт. Погранслужба заявила, что они не смогли обосновать цель своего визита. Однако их коллега, когда-то попавшая в похожую ситуацию, уверена, что Кишинев просто обозлился на Москву.

Журналистка Дарья Асламова, которая в 2016-м безуспешно пыталась пообщаться с Додоном, возмущена "оплеухами", которые Молдавия раздает России. Она также иронично поинтересовалась, существует ли вообще в этой стране президент и почему россияне никак не могут побеседовать с ним. Асламова заявила на своей странице в Facebook, что два государства "находятся в состоянии войны", и задалась вопросом, почему МИД РФ официально никак не признает этот факт.

По ее словам, в Молдавию уже два года не пускают артистов, общественных деятелей и бизнесменов. Журналистка даже составила план того, как можно ответить взбунтовавшемуся Кишиневу на такие действия. Во-первых, по мнению Асламовой, необходимо запретить въезд молдаванам в Россию на полгода, а, во-вторых, ввести санкции против местного бизнеса.

Фото: commons.wikimedia.org

"Я посмотрю, что будет с правительством этой чудесной маленькой страны. Потому что все деньги, которые зарабатывают простые люди в Молдавии, приходят из России. Да, мне их очень жалко, но Россия постоянно получает оплеухи из Кишинева и терпеливо молчит",

– негодует журналистка.

Сам президент Молдавии в очередной раз осудил действия своего правительства, которые попытались вновь устроить провокацию против России. Ведь пресс-служба главы государства заранее согласовала это интервью.

Как отмечает издание "Царьград", недавно молдаване не позволили заместителю главы правительства России Дмитрию Рогозину обсудить с Додоном отношения двух стран. Вероятно, прозападные депутаты в правительстве всеми силами стараются затянуть Москву в конфликт. Вероятно, на это влияют попытки США дестабилизировать обстановку в Молдавии, где готовят очередную цветную революцию.

Игорь Додон. Фото: www.globallookpress.com

При этом в Кишиневе не упускают случая, чтобы продемонстрировать свое недовольство Москвой. Так, недавно, власти потребовали у президента отозвать посла в России из-за того, что она якобы не хочет раскрыть местоположение молдавских летчиков, которых спасли из плена в Афганистане. И это, несмотря на то, что Москва помогла провести эту операцию, а пилоты, лишенные свободы с 2015 г. после крушения самолета, находятся в столичной клинике на лечении. 

Полина ИВАНОВА
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