Вашингтон готовит цветную революцию в еще одной стране

США поведут Молдавию по пути Украины и Грузии

Следующий государственный переворот при поддержке стран Запада будет подготовлен и осуществлен в Кишиневе. Такими данными располагает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.



Такой сценарий возможен в том случае, если на парламентских выборах в Молдавии победят социалисты. Социалистическая партия президента Игоря Додона лидирует во всех без исключения социологических опросах. Это не устраивает США и страны ЕС, которые "подталкивают граждан к расколу и конфликтам" по отработанной методике цветных революций, указал секретарь Совбеза.

"В случае победы социалистов не исключено, что Запад организует правых на создание молдавского "майдана" в Кишиневе и подтолкнет их к импичменту президента... Подобное мы уже наблюдали на Украине в 2014 г., когда был осуществлен государственный переворот",

– приводит заявление Патрушева "Комсомольская правда".





В Вашингтоне и Брюсселе не скрывают, что намерены добиваться "евроатлантической ориентации" Кишинева. В то же время лидирующая в предвыборной гонке партия социалистов заявляет о том, что готова к развитию отношений как с Россией, так и с ЕС.

Попытка организации "майдана" в Молдавии состоялась в 2009 г., когда коалиция проевропейских партий отстранила от власти коммуниста Владимира Воронина, занимавшего в тот момент пост президента. Все последующие годы в стране продолжался политический кризис, который завершился приходом к власти пророссийского президента Игоря Додона в 2016 году. Прозападные политические силы неоднократно пытались объявить ему импичмент и ограничить его власть в стране.

Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 24 февраля 2019 года. Они впервые пройдут по смешанной избирательной системе.

Президент РФ Владимир Путин на недавней встрече с молдавским коллегой Игорем Додоном говорил, что результат голосования небезразличен для Москвы. "Парламент формирует правительство страны и от него зависит в значительной степени, как будут дальше развиваться российско-молдавские отношения", – отметил российский лидер (цитируется по сайту Кремля).

Со своей стороны Додон заявил, что считает Россию стратегическим партнером, а отношения с россиянами – братскими и проверенными веками.