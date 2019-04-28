Политик предупредил Москву о последствиях

Новый президент Украины Владимир Зеленский впервые обратился к главе России Владимиру Путину. В своем послании он ответил на решение Москвы выдавать паспорта гражданам Незалежной по упрощенной схеме.

По словам политика, Кремлю не стоит тратить время на подобные действия, так как украинцы не откажутся от своей страны.

"Я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ... Не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят",

– написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Кроме того, шоумэн добавил, что готов к переговорам с Россией по поводу Донбасса и Крыма. Однако для установления мира в этих регионах Кремлю нужно вывести якобы находящиеся там войска.

"Не следует говорить с Украиной и украинцами на языке угроз, военного и экономического давления. Это не лучший путь к прекращению огня и разблокированию Минского процесса", – подчеркнул Зеленский.

Ранее вести о выдаче Донбассу паспортов РФ вызвали на Украине грандиозный скандал.

