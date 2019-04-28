На Украине нашли повод для начала войны с Россией

Решительный штурм Донбасса обернется катастрофическими последствиями

Депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал причины, по которым может начаться война между Украиной и Россией.

По его словам, если новый глава Незалежной Владимир Зеленский начнет штурм Донбасса, то у Москвы появится повод развязать вооруженный конфликт. Он подчеркнул, что Киеву теперь нужно учитывать, что на юго-востоке страны появится больше людей с российским гражданством.

"А у России появится, наверное, обоснование потом защищать их военным путем, если вдруг решится новый президент, новый главнокомандующий решать этот вопрос военным путем",

– заявил Мураев на своем YouTube-канале.

Ранее вести о выдаче Донбассу паспортов РФ вызвали на Украине грандиозный скандал.