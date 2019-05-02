Новый президент Незалежной должен попросить прощения у народа

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко считает, что новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому необходимо извиниться за действия своего предшественника Петра Порошенко, а заодно встать на колени перед Домом профсоюзов в Одессе, где в 2 мая 2014 г. погибли 48 человек.

"Именно в тот день, под улюлюкание обезумевшей толпы и зрителей прямых эфиров горел не просто Дом Профсоюзов – горело будущее Украины",

– заявил Журавко на своей странице в Facebook.

По его мнению, раскол в Незалежной начался именно с этой трагедией. Экс-депутат полагает, что подобный жест – извинения от лица власти - со стороны Зеленского позволит воссоединить страну. Также, по словам Журавко, новому президенту необходимо начать расследование того происшествия.

"И не для эффекта и красивого кадра, а именно от лица власти встать на колени и покаяться за содеянное вашим предшественником", – заключил Журавко.

В одесском Доме профсоюзов произошла бойня 2 мая 2014-го. Тогда сторонники и противники Евромайдана устроили массовую драку. Представители "антимайдана" спрятались в здании, куда нападавшие кинули самодельную взрывчатку, в результате чего начался пожар, унесший жизни 48 человек. Еще 250 пострадали.

Сам Зеленский пока не ответил на слова Журавко. Новый президент Украины постепенно знакомится со своими обязанностями. Ранее стало известно, что глава государства определился с тем, кто займет пост главы администрации президента. По словам его доверенного лица Вадима Галайчука, это публичная личность. Однако имени он раскрывать не стал.

