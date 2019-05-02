В Киеве появилась новая точка зрения на этот процесс

Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что не видит ничего страшного в том, что жители Донбасса начали получать в упрощенном формате паспорта РФ. По его словам, это не первостепенная проблема для Незалежной.

"Это из пальца высосанная проблема. Проблема – это десятки тысяч паспортов, которые Венгрия выдает сегодня, и все это прекрасно знают, это транслируют по телевизору, как это делается",

– заявил Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

Он добавил, что настоящей угрозой для украинцев является выдача паспортов Венгрией, Польшей и Румынией. Он отметил, что люди оказались в безвыходном положении и пытаются выжить, ведь Украина не соблюдает Минские соглашения.

"В Россию они не должны идти, мы им ничего не даем, и они сидят как в концлагере, не могут выехать. В чем они виноваты? Когда нет другого выхода, они будут искать свое счастье и в России, и везде. Но вы же сами до этого довел", – возмутился Рабинович.

Депутат считает, что остановить получение жителями Донбасса документов РФ можно спокойно. Главное – снять блокаду, а также выдавать пенсии, передает "Украина.ру".

Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче паспортов России жителям Донбасса 24 апреля. Также президент утвердил документ, согласно которому украинцы, которые родились и жили в Крыму постоянно и уехали с полуострова до 18 марта 2014 года, могут получить паспорт РФ в упрощенном формате.