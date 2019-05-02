Крым сторонники нового президента Незалежной также собираются взять под контроль

Украина не рассматривает военный сценарий возвращения Донбасса и Крыма. Однако отказываться от этой идеи страна пока не собирается. Советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил, что Киев вернет самопровозглашенные республики ЛНР и ДНР через пять лет.

"Территория Крыма – это перспектива более отдаленная",

– заявил Апаршин в интервью изданию "Апостроф".

При этом участников конфликта на Донбассе, по его словам, может ждать частичная амнистия.

Он добавил, что военными действиями не стоит возвращать данные территории, потому что, по его словам, потери будут слишком большими. Любопытно, что командующий операцией объединенных сил Сергей Наев сообщил журналистам о том, что за прошедший год ВСУ захватила около 24 кв км территории Донбасса с населенными пунктами Южное, Шумы и Свободный. Как передает агентство РИА Новости, Украине также достались сотни единиц оружия. Однако в ДНР поспешили опровергнуть это заявление.

Крым воссоединился с Россией в результате референдума в 2014-м. Киев до сих пор не признает выбор жителей полуострова. Тогда как в России не раз говорили о том, что этот вопрос закрыт.