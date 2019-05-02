Президент Незалежной вызвал споры среди людей

Владимир Зеленский заявил, что у России и Украины из "общего" осталась только государственная граница после "ситуации с Крымом и Донбассом". Новоиспеченная глава Незалежной потребовал у РФ "вернуть контроль за каждым миллиметром границы".

"2295 километров и 400 метров "общего",

– подчеркнул Зеленский на своей странице в Facebook.

Новый президент Украины заявил, что задержание моряков, которые нарушили границу РФ в Керченском проливе, запрет экспорта нефтепродуктов, а также упрощенный процесс выдачи российских паспортов жителям Донбасса не помогут решить споры между двумя странами. Зеленский добавил, что отношения между народами не являются братскими.

В комментариях к посту главы Незалежной разразились споры. Некоторые украинцы поддержали своего нового лидера. Однако многие пользователи Сети посчитали, что Зеленский повторяет риторику Петра Порошенко и делает это зря.

"Господин Владимир Зеленский, такое ощущение, что Вы заходите на поле Петра Порошенка. Та же риторика, те же сообщения. Если так будет продолжаться, то от Вашей поддержки народом останется малый процент. Если, конечно, это Ваша официальная позиция. Но сдаётся мне, что все больше похоже на то, что Зеленский =Порошенко, и никакой надежды на мир у нас нет", "С такой риторикой у избранного президента нет никаких шансов договориться о чем либо, но и стать еще более смешным,чем сейчас. Думайте.) Стране нужен Мир. А пальцы веером – это вчерашний день", "Я за вас голосовала как за Адекватного человека, я думаю Украине было достаточно одного майданутого президента, который разжигает межнациональную ненависть между людьми, может уже Хватит!", "Уважаемый Владимир Александрович!Пожалуйста не забывайте о том,что за вас в большинстве своём проголосовал весь Юго-Восток,мы-надеялись,что после выборов страна возьмёт курс на мир и благополучие,а не на продолжение курса Порошенко-2", - возмущаются украинцы.

Крым воссоединился с Россией в 2014-м после референдума. Киев его результаты не признает.