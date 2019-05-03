Люди пришли к пункту выдачи документов в 5 утра

В миграционной службе МВД самопровозглашенной республики ДНР начался 3 мая, как и планировалось, прием заявлений на получение российского паспорта. Несмотря на то, что двери ведомство открыло лишь в 9 утра, люди начали собираться у здания уже с рассвета.

"Тут уже с 5 утра стоят. Мы в 6.30 здесь были, хочется в первых рядах получить паспорт, мы ждали этого пять лет",

– заявил местный житель корреспонденту РИА Новостей.

К моменту выхода материала агентства на улице образовалась очередь из 80 человек.

А Tekegram-канал Post Enot опубликовал видео, снятое перед входом в миграционную службу МВД, на котором видно, как люди спешат узнать подробности упрощенного процесса получения российских паспортов.

Все подразделения миграционной службы республики начнут принимать заявления от желающих уже 7 мая.

При этом в Киеве заявили, что власти смогут узнать имена всех украинцев, которые получат паспорта РФ. Замминистра "по вопросам временно оккупированных территорий" Незалежной Юрий Грымчак подчеркнул в эфире телеканала ZIK, что в России данные о втором, третьем гражданстве являются публичными. В Незалежной уже грозились тем, что будут лишать гражданства Украины тех людей, которые захотят получить паспорт РФ.

Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче паспортов России жителям Донбасса 24 апреля. Также президент утвердил документ, согласно которому украинцы, которые родились и жили в Крыму постоянно и уехали с полуострова до 18 марта 2014 года, могут получить паспорт РФ в упрощенном формате.