В Раде придумали, как доукомплектовать войско

Несколько нардепов Украины разработали законопроект, который позволит увеличить численность армии страны. Политики предлагают ввести понятие "особого периода". Оно позволит призывать на службу резервистов, но при этом не объявлять мобилизацию войск.

Длительность службы, как передают "Украинские новости", будет длиться полгода, предполагается, что общий срок не будет превышать 18 месяцев за весь период прохождения службы в особый период. Впрочем, президент особым указом будет способен задержать резервистов на службе еще на 6 месяцев, помимо общего срока.

Более того, депутаты Верховной Рады предлагают внести в Уголовный кодекс статью, по которой можно будет наказывать тех людей, которые отклонились от службы. Таким украинцам, если документ примут, может грозить как штраф, так и 5 лет тюрьмы в случае, если уклонение было совершено не один раз.

В документе также указано, что некоторые группы населения могут быть освобождены от службы: по состоянию здоровья, при служебном несоответствии и другим причинам. Послужившие в армии резервисты получат социальные гарантии, жилье и льготы на отпуск.