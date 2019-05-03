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На Украине признали полную "деградацию" экономики

Фото: www.globallookpress.com
За пять лет в Незалежной не произвели ни одного самолета

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов посетовал на то, что Незалежная находится в удручающем состоянии и там нет перспектив развития экономической отрасли. Такая ситуация сложилась из-за действий нынешней власти.

Суслов подчеркнул, что украинцы выживают благодаря тем соотечественникам, которые работаю в других странах. Также народу помогают регулярные займы у иностранцев. В результате в стране нет рабочей силы, а государство становится все менее привлекательным для инвесторов.

"У нас идет колоссальное разрушение инфраструктуры. Люди, которые работают за границей, они ведь поддерживают только своих родственников, и не платят налогов в бюджет и взносов в пенсионный фонд",

– пожаловался экс-министр в интервью телеканала ZIK.

При этом в Незалежной в полной разрухе находится вся промышленность, кроме военной, потому что власть бросила все силы на эту область. Впрочем, ВПК не влияет на улучшение жизни простого народа.

"Терять такие мощные отрасли промышленности, которые у нас были… мощное авиастроение, за пять лет мы не произвели ни одного самолета", – привел пример Суслов.

Более того, по его словам, в ближайшие годы блоки атомных электростанций, которые обеспечивают украинцев электроэнергией, износятся. Отремонтировать их вряд ли получится, а новые не появятся. Впрочем, Суслов полагает, что из устойчивой "деградации" экономику может вывести новая политика нового президента. 

Полина ИВАНОВА
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