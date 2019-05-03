США поставили задачи: чем займется Зеленский после инаугурации

У нового президента Украины в приоритете вопрос по Донбассу

После того, как Владимир Зеленский официально станет главой Незалежной, он, в первую очередь, планирует активизировать работу "нормандского формата". Об этом заявил советник шоумена по международной деятельности, экономике и финансам Александр Данилюк.

"Для нас тут важно не как можно скорее провести встречу, а наполнить ее смыслом. Это важный шаг, чего ожидали избиратели, чтобы мы понемногу находили решение проблемы войны на востоке нашей страны",

- заявил Данилюк в Брюсселе.

Его речь транслировал телеканал "112 Украина".

Бывший замминистра юстиции Украины Руслан Рябошапка, который также выступал, добавил, что команда нового президента займется законом об уголовной ответственности за незаконное обогащение, который вернут в действие.

Любопытно, что власти США надеются на то, что Зеленский после инаугурации всерьез возьмется за антикоррупционные реформы, обеспечит экономическую и политическую стабильность в государстве. О том, чего ждут США от шоумена, стало известно из сообщения посольства Украины в Соединенных Штатах, которое было опубликовано на официальной странице в Facebook. Вашингтон также намерен оказать Украине помощь, чтобы бороться с "агрессией" России.

При этом в Раде отметили, что назначат дату инаугурации Зеленского после 14 мая. А команда президента Украины уже пообещала, что церемония пройдет с "фишечками", которых украинцы еще не видели.