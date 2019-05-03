Москву заподозрили в газовой войне с Киевом

На Украине обвинили Россию в попытке создать новый кризис

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев продолжает мусолить проблему, с которой столкнулась его страна. Он заявил о том, что Россия хочет развязать газовую войну с Незалежной.

По его словам, Москва стремится создать искусственный кризис якобы с 1 января 2020-го, "как это было в 2009-м", что позволит достичь определенных интересов.

"Кризис, о котором говорю, который может иметь место в январе 2020 года, можно назвать газовой войной",

– заявил Коболев в интервью "Голосу Америки".

Он считает, что "Газмпром" тормозит переговоры по транзиту газа, а Россия пытается оказать давление на Незалежную, чтобы "Северный поток -2" имел преимущество.

Любопытно, что в то же время, когда вышло интервью Коболева, он написал разгромный пост в Facebook, в котором заявил о том, что у "Газпрома" нет другого выхода, кроме как начать переговоры.

Срок соглашения о транспортировке российского голубого топлива через Украину в Европу заканчивается 31 декабря 2019-го.