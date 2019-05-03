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"Нафтогаз" заявил о необходимости переговоров с "Газпромом"

Фото: www.globallookpress.com
Соглашение по транзиту голубого топлива через Украину придется продлить

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил о том, что у его компании и "Газпрома" "нет поля для маневра", поэтому им придется вести переговоры. Он считает, что российский концерн должен денег украинскому, а, значит, перекрыть поставку газа через Незалежную не сможет.

"Собственно, ни у "Газпрома", ни у "Нафтогаза" значительного поля для маневра нет",

– отметил Коболев на своей странице в Facebook.

На Украине опасаются проблем после введения в работу "Северного потока – 2", который сделает украинскую ГТС невостребованной. В "Нафтогазе" признают, что без российского газа Незалежная будет беспомощна,  а также потеряет 4% ВВП. Более того, в компании, передает агентство РИА Новости", уверены, что транзит газа "сдерживает Россию от агрессии". В Москве не раз говорили о том, что готовы продолжать поставки голубого топлива, если украинская ГТС будет конкурентоспособна.

В январе "Нафтогаз" заявил об аресте активов "Газпрома" в нескольких странах. Украинцы начали процедуру взыскания $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража в юрисдикции Люксембурга. В апреле российская компания подала заявление на то, чтобы оспорить это решение в Люксембурге. 

Полина ИВАНОВА
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