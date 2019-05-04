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Киев заявил о вассальной зависимости от Москвы

Фото: www.globallookpress.com
На Украине назвали условие восстановления братского народа с россиянами

Депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Иван Крулько считает, что украинцы "вновь станут братским народом" для русских только если станут вассалами России.

По его словам, позиции Киева и Москвы расходятся по многим позициям и меду народами уже почти нет ничего общего. При этом Крулько уверен, что Кремль якобы пытается "восстановить империю".

"Если мы согласимся быть вассалами России и согласимся с потерей независимости, то мы снова для них станем братским народом",

завил депутат в эфире телеканала NewsOne.

Крулько добавил, что Россия всегда вела "разного рода войны" против Украины. По этой причине жители Незалежной не должны мириться с россиянами.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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