Над политиком сгущаются тучи

Заместитель главного редактора издания "Страна" Светлана Крюкова заявила, что на Украине создали специальную группу, которая займется расследованием преступлений действующего президента Петра Порошенко.

По ее словам, члены неформальной группы намерены заставить украинские суды посадить политика и его ближайшее окружение.

"Насколько я знаю, они уже начали привлекать крупные частные детективные компании, которые занимаются расследованием офшоров, недвижимости и счетов президента и его ближайшего окружения за рубежом",

– заявила Крюкова в эфире телеканала NewsOne.

Она добавила, что специалисты находятся не только в Незалежной, но и за рубежом. Сам Порошенко пока никак не отреагировал на эту информацию.