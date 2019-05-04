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Украинцы ринулись на майские праздники в Крым

Фото: www.globallookpress.com
Жители Незалежной предпочитают отдыхать на российских пляжах

Украинцы не обращают внимание на заявление своих политиков об опасности Крыма и его захвата Россией. Жители Незалежной решили отдохнуть на майских праздниках от всех проблем на нашем полуострове. В результате крымские пограничники перешли на усиленный пропускной режим.

"В целях создания благоприятных условий, предотвращения скоплений транспорта и создания очередей подразделения пограничного контроля осуществляли пропуск лиц и транспортных средств в усиленном составе смен пограничных нарядов",

цитирует сообщение погрануправления ФСБ РФ РИА "Новости".

При этом отмечается, что пассажирский и транспортный поток со стороны Украины увеличился в 2-3 раза. В ведомстве добавили, что за сутки границу с полуостровом пересекли 9 тысяч человек и 1500 автомобилей.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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