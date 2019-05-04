Увиденное на полуострове изменило мнение о нашей стране у граждан Соединенных Штатов

Делегация общественных деятелей из США прибыла с пятидневным визитом в Крым. Член организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Джо Макинтаер признался, что представления американцев о жизни на полуострове не совпадают с действительностью.

"Нам понравился Крым, мы влюбились в него. Информация, которую мы получаем от прессы в нашей стране, не отражает реальность, которую мы увидели",

– цитирует его РИА "Новости".

Макинтаер отметил, что жители Крыма не должны страдать от неоправданных санкций Вашингтона. При этом западные страны, по его мнению, также допустили ошибку, подчинившись США и введя ограничения против России из-за присоединения полуострова.

"Для нас очевидно, что экономические и военные провокации США против Крыма полностью безответственны и не имеют смысла", – добавил он.