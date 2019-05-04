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Крым поразил приехавших американцев

Фото: www.globallookpress.com
Увиденное на полуострове изменило мнение о нашей стране у граждан Соединенных Штатов

Делегация общественных деятелей из США прибыла с пятидневным визитом в Крым. Член организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Джо Макинтаер признался, что представления американцев о жизни на полуострове не совпадают с действительностью.

"Нам понравился Крым, мы влюбились в него. Информация, которую мы получаем от прессы в нашей стране, не отражает реальность, которую мы увидели",

цитирует его РИА "Новости".

Макинтаер отметил, что жители Крыма не должны страдать от неоправданных санкций Вашингтона. При этом западные страны, по его мнению, также допустили ошибку, подчинившись США и введя ограничения против России из-за присоединения полуострова.

"Для нас очевидно, что экономические и военные провокации США против Крыма полностью безответственны и не имеют смысла", – добавил он.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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