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Представитель американской делегации, которая прибыла в Крым, член организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Джо Макинтаер считает, что полуостров полностью интегрировался в Россию.
По его словам, увиденное в Крыму сильно отличается от той информации, которую преподносят журналисты США.
"Побывав в Крыму, мы теперь знаем, почему люди проголосовали именно так. Это было в их интересах – стать частью России. Мы поняли, почему это произошло. Если бы я был крымчанином, то сделал бы то же самое",
– цитирует Макинтаер РИА "Новости".
Ранее в организации признались, что влюбились в полуостров.
"Нам понравился Крым, мы влюбились в него", – сказали члены делегации.
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