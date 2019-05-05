Увиденное на полуострове изменило мнение граждан США

Представитель американской делегации, которая прибыла в Крым, член организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Джо Макинтаер считает, что полуостров полностью интегрировался в Россию.

По его словам, увиденное в Крыму сильно отличается от той информации, которую преподносят журналисты США.

"Побывав в Крыму, мы теперь знаем, почему люди проголосовали именно так. Это было в их интересах – стать частью России. Мы поняли, почему это произошло. Если бы я был крымчанином, то сделал бы то же самое",

– цитирует Макинтаер РИА "Новости".

Ранее в организации признались, что влюбились в полуостров.

"Нам понравился Крым, мы влюбились в него", – сказали члены делегации.