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В Крыму рассекретили документы военной контрразведки 1944 года

Фото Евгения Халдея /Фотохроника ТАСС/
Архив СМЕРШ рассказывает о вкладе чекистов в освобождение полуострова

К памятной дате Федеральная служба безопасности РФ обнародовала секретные данные. Речь идет о 75-летии освобождения полуострова от армии Гитлера, в котором военная контрразведка сыграла одну из ключевых ролей.

Теперь в Тавриде можно увидеть архив за первое полугодие 1944 года Управления СМЕРШ Отдельной Приморской армии 4-го Украинского фронта. Он состоит из 156 документов, которые заняли 1 336 листов.

Сотрудники Центрального музея Тавриды превратили их в экспонаты и в преддверии Дня Победы включили в выставку. Ее назвали "Чекисты в третьем сталинском ударе. Роль и место органов государственной безопасности в освобождении Крыма от немецко-фашистских войск в 1944 году", передает телеканал "Звезда".

Фото: ТАСС

Из рассекреченных бумаг следует, что Управление СМЕРШ владело ценной информацией. Ее распространение мешало проникновению шпионов и диверсантов в тыловые учреждения и помогало советской разведке выходить на агентов и отправлять их под арест.  

В частности, данному Управлению было известно, где размещались вражеские силы, особенно немецкие и румынские спецслужбы, в 1941-1944 годах. У чекистов, которым помогали местные жители, имелись данные об их деятельности в Крыму. Пособничеством занимались также агенты-опознаватели, перебежавшие из стана противника. Таким образом, разведчики внесли большой вклад в освобождение Крыма. 

Ксения АНДРЕЕВА
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