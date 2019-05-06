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"Весь мир хохочет": украинцы заврались о Крымском мосте

Фото: most.life
Пока в Незалежной убеждают себя в ненужности переправы, на полуострове готовятся к "крымапокалипсису"

Когда дело касается Крымского моста, украинцы кидаются из крайности в крайность. То они грозят его уничтожить, то, наоборот, собираются захватить его вместе с Крымом. То без конца предрекают ему скорое падение, то сами же иронизируют над своим предсказанием. Так произошло с украинским изданием Znaj.ua, которое написало о том, что над Крымским мостом "хохочет весь мир". Секрет успеха переправы в том, что, по мнению украинских журналистов, он простаивает пустым.

В свежем материале издания о Крымском мосте утверждается, что "легендарный мост оказался в центре внимания через так называемые огромные пробки на майские праздники". Саркастичный автор новости, естественно, имел ввиду противоположное: по мосту никто не едет на полуостров, и вообще он никому не нужен. В доказательство приведено фото пустого моста из одиозного проукраинского Twitter-блога "RoksolanaToday & Крым". 

Совершенно неясно, когда был сделан снимок и при каких обстоятельствах, но это не остановило украинскую газету от умозаключения о том, что Крымский мост перманентно пуст, даже в майские праздники.

"Дело в том, что даже несмотря на майские праздники, движения транспорта по мосту все равно практически не наблюдается", – говорится в статье.

Видимо на Украине считают, что если потоки машин в буквальном смысле не встали намертво в пробке, то и движения по мосту нет. 

В то же время блогер из Севастополя Алена Бардовская рисует прямо противоположную картину – в Крыму едут и очень активно. По ее словам, полуостров ожидает настоящий "крымапокалипсис". Обилие классных пляжей, большое разнообразие достопримечательностей "приглашает" всех в Крым, поэтому народу очень много

"Мои знакомые и друзья поскидывали мне фоточек с украинско-крымской границы. Наши украинские товарищи тоже охотно едут в Крым, из-за чего стоят в очередях, и их тоже ожидается в Крыму очень много. Как можно заметить, на крымско-украинской границе большие пробки", – сказала блогер, в шутку отметив, что "мост не нужен, а пробки есть".

Что еще сказать, если даже в Раде находятся люди, которые отправляют своих родственников отдыхать в российский Крым. Пока известно об одном таком депутате – члене фракции "Оппозиционный блок" Несторе Шуфриче. Он отправился вместе с женой в путешествие на полуостров, о чем известила его пресс-служба.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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