Украинцы обложили ненавистный Крымский мост

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Украинские интернет-пользователи продолжают неустанно размещать в Сети фотографии Крымского моста, пытаясь доказать, что на переправе через Керченский пролив нет никакого движения транспорта.
"Трафик авто и фур Сезонный-караванами", -
ехидно написала пользователь Twitter.
Cудя по всему, снимки были сделаны в предрассветный час – похоже, некоторые граждане Незалежной просто поселились на мосту, чтобы иметь возможность беспрерывно отчитываться о том, что там происходит.
Однако, если взглянуть на утренние фото моста, сделанные 7 мая, картина получается совсем другая.
Картина “Опаздывающие на работу”. А вы сегодня вовремя? #крымскиймост pic.twitter.com/mHJECyDLEz— Крымский мост (@Krymsky_bridge) 7 мая 2019 г.
Впрочем, СМИ неоднократно поднимали на смех неуклюжие попытки украинцев представить дело так, что Крымский мост стоит пустой и по нему никто не ездит.
Автомобильное движение по мосту через Керченский пролив было открыто в мае прошлого года, железнодорожное начнется в декабре этого года.
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