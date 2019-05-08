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Украинцы обложили ненавистный Крымский мост

Фото: most.life
Киев пытается сделать вид, что мост между Таманью и Керчью пустует

Украинские интернет-пользователи продолжают неустанно размещать в Сети фотографии Крымского моста, пытаясь доказать, что на переправе через Керченский пролив нет никакого движения транспорта.

"Трафик авто и фур Сезонный-караванами", - 

ехидно написала пользователь Twitter. 

Cудя по всему, снимки были сделаны в предрассветный час – похоже, некоторые граждане Незалежной просто поселились на мосту, чтобы иметь возможность беспрерывно отчитываться о том, что там происходит. 

Однако, если взглянуть на утренние фото моста, сделанные 7 мая, картина получается совсем другая.

Впрочем, СМИ неоднократно поднимали на смех неуклюжие попытки украинцев представить дело так, что Крымский мост стоит пустой и по нему никто не ездит.

Автомобильное движение по мосту через Керченский пролив было открыто в мае прошлого года, железнодорожное начнется в декабре этого года.

Валентина МАЙОРОВА
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