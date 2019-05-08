Украинцы обложили ненавистный Крымский мост

Киев пытается сделать вид, что мост между Таманью и Керчью пустует

Украинские интернет-пользователи продолжают неустанно размещать в Сети фотографии Крымского моста, пытаясь доказать, что на переправе через Керченский пролив нет никакого движения транспорта.

"Трафик авто и фур Сезонный-караванами", -

ехидно написала пользователь Twitter.



Cудя по всему, снимки были сделаны в предрассветный час – похоже, некоторые граждане Незалежной просто поселились на мосту, чтобы иметь возможность беспрерывно отчитываться о том, что там происходит.

Однако, если взглянуть на утренние фото моста, сделанные 7 мая, картина получается совсем другая.

Впрочем, СМИ неоднократно поднимали на смех неуклюжие попытки украинцев представить дело так, что Крымский мост стоит пустой и по нему никто не ездит.

Автомобильное движение по мосту через Керченский пролив было открыто в мае прошлого года, железнодорожное начнется в декабре этого года.