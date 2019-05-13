Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Граждане на Западе отдали Крым России

Фото: www.globallookpress.com
Жители далекой Америки вообще не знают, о чем речь

Все больше иностранных граждан придерживаются мнения, что Крымский полуостров законно принадлежит России. Такой вывод сделали французские исследователи компании Ifop, которые провели социологический опрос для "Sputnik.Мнения".

Так, российским назвали Крым 37% респондентов во Франции, 38% в Германии и 34% британцев. Среди опрошенных граждан США 27% отнесли полуостров к российской юрисдикции.

При этом значительная часть участников опроса в Соединенных Штатах вообще не задумывалась над принадлежностью Крыма – 46% респондентов не смогли ответить на этот вопрос. Из тех, кто все-таки согласен с позицией Москвы, большинство имеют высшее образование.

Фото: www.globallookpress.com

Интересно, что во Франции и Великобритании люди старшего поколения с высшим образованием также считают необоснованными территориальные претензии на Крым Украины. А вот в Германии Крым российским считает в основном молодежь.

В опросе участвовали более 4 тысяч человек старше 18 лет, сообщает РИА "Новости".

Ранее политики Сербии заявили о необходимости ЕС официально признать Крым российским.

Фоторепортаж
Воссоединение Крыма с Россией стало неожиданностью для крымчан
Фото: commons.wikimedia.org/Anton Holoborodko (CC BY-SA 3.0) Фото: commons.wikimedia.org/Elizabeth Arrott Сергей Аксенов. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин
Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев Фото: www.globallookpress.com Фото: most.life Фото: commons.wikimedia.org/Капитан Морган (CC BY-SA 4.0)
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Пора прекратить: Париж призвал ЕС оставить Москву в покое

Французы устали от санкционной войны

В Казани захватили школу. Подробности

На место срочно отправлены экстренные службы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей