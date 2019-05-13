Граждане на Западе отдали Крым России

Жители далекой Америки вообще не знают, о чем речь

Все больше иностранных граждан придерживаются мнения, что Крымский полуостров законно принадлежит России. Такой вывод сделали французские исследователи компании Ifop, которые провели социологический опрос для "Sputnik.Мнения".

Так, российским назвали Крым 37% респондентов во Франции, 38% в Германии и 34% британцев. Среди опрошенных граждан США 27% отнесли полуостров к российской юрисдикции.

При этом значительная часть участников опроса в Соединенных Штатах вообще не задумывалась над принадлежностью Крыма – 46% респондентов не смогли ответить на этот вопрос. Из тех, кто все-таки согласен с позицией Москвы, большинство имеют высшее образование.

Интересно, что во Франции и Великобритании люди старшего поколения с высшим образованием также считают необоснованными территориальные претензии на Крым Украины. А вот в Германии Крым российским считает в основном молодежь.

В опросе участвовали более 4 тысяч человек старше 18 лет, сообщает РИА "Новости".

Ранее политики Сербии заявили о необходимости ЕС официально признать Крым российским.