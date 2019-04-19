Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Германия захотела отправить беженцев в Крым

Фото: www.globallookpress.com
Немецкий политик предложил оригинальное решение миграционного кризиса

Депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии", Вальдемар Гердт считает, что в Крыму можно наладить обучение беженцев из Сирии.

По мнению Гердта, многие сирийцы, которые в годы войны вынуждены были покинуть родину и переехать в ФРГ, хотят получать образование, чтобы иметь перспективы для возвращения домой.

"Надо наладить обучение этих людей в Крыму. Это дешевле, эффектней. Это очень хороший гуманитарный посыл", -

цитирует немецкого политика РИА ФАН. Свое заявление депутат озвучил на полях Ялтинского международного экономического форума. В Крым в этом году приехала делегация из Сирии, и Гердт добавил, что хотел бы обсудить этот вопрос с ее участниками.

Пятый Ялтинский международный экономический форум проходит на полуострове с 18 по 20 апреля.  В этом году его гостями стали представители не менее чем 100 стран, отмечается на сайте форума.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Лукашенко сделал бескомпромиссное заявление о России

Минск даст "мощнейший ответ" всем недругам

Европейский суд повел себя странно в деле MH17

Похоже, кто-то покрывает Украину

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей