Немецкий политик предложил оригинальное решение миграционного кризиса

Депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии", Вальдемар Гердт считает, что в Крыму можно наладить обучение беженцев из Сирии.

По мнению Гердта, многие сирийцы, которые в годы войны вынуждены были покинуть родину и переехать в ФРГ, хотят получать образование, чтобы иметь перспективы для возвращения домой.

"Надо наладить обучение этих людей в Крыму. Это дешевле, эффектней. Это очень хороший гуманитарный посыл", -

цитирует немецкого политика РИА ФАН. Свое заявление депутат озвучил на полях Ялтинского международного экономического форума. В Крым в этом году приехала делегация из Сирии, и Гердт добавил, что хотел бы обсудить этот вопрос с ее участниками.

Пятый Ялтинский международный экономический форум проходит на полуострове с 18 по 20 апреля. В этом году его гостями стали представители не менее чем 100 стран, отмечается на сайте форума.

