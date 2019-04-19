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Депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии", Вальдемар Гердт считает, что в Крыму можно наладить обучение беженцев из Сирии.
По мнению Гердта, многие сирийцы, которые в годы войны вынуждены были покинуть родину и переехать в ФРГ, хотят получать образование, чтобы иметь перспективы для возвращения домой.
"Надо наладить обучение этих людей в Крыму. Это дешевле, эффектней. Это очень хороший гуманитарный посыл", -
цитирует немецкого политика РИА ФАН. Свое заявление депутат озвучил на полях Ялтинского международного экономического форума. В Крым в этом году приехала делегация из Сирии, и Гердт добавил, что хотел бы обсудить этот вопрос с ее участниками.
Пятый Ялтинский международный экономический форум проходит на полуострове с 18 по 20 апреля.
В этом году его гостями стали представители не менее чем 100 стран, отмечается на сайте форума.
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