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Украинские пропагандисты назвали Крым "токсичным" даже для российского бизнеса

Фото: www.globallookpress.com
Киеву мерещится безлюдный полуостров

Пропагандисты из Незалежной продолжают сыпать страшилками о жизни российского Крыма. Очередная агитка посвящена якобы реальной блокаде полуострова не только со стороны цивилизованного западного мира, но и бизнеса из материковой России.

"Крым. Потуги оккупантов и ******** перестали воздействовать на сознание крымской ваты. Сами же российские эксперты признают, что "экономический форум" в Ялте – пшик для галочки, а сам Крым – токсичен даже для рос бизнеса,который обходит его стороной ", – вещает страница "Крымский бандеровец", отрабатывая знатную печеньку за тяжелый потный труд землепашца.

Комментариев на сей пост ноль.

Напомним, сейчас на полуострове проходит V Ялтинский международный экономический форум. Только за первый деньЯМЭФ-2019 подписано 47 соглашений, сообщил Крыминформ. На форум приехали 4 564 участника, из них 800 граждан из 89 стран, в том числе делегации из Европы и арабского мира, а также Африки, Азии и государств Латинской Америки. Среди 615 журналистов есть представители 40 иностранных СМИ.

Растущий интерес иностранного бизнеса к Крыму отметил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его обращение к участникам форума сегодня обнародовал директор Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями министерства Семен Григорьев.

"Посещающие ваш регион представители зарубежных общественно-политических и деловых кругов могут воочию убедиться в приверженности крымчан сделанному им пять лет назад свободному выбору. Намерены и впредь всемерно поощрять расширение таких обменов", – подчеркнул Лавров.

По данным вице-премьера РФ Дмитрия Козака, объем инвестиций в основной капитал Крыма и Севастополя с 2013 г. вырос более чем в восемь раз, пишет ТАСС. Причем свыше половины из них – это частные инвестиции. Он отметил, что собственные доходы крымского региона РФ выросли более чем в два раза.

"Мы растем, мы создаем необходимые условия для предпринимательской инициативы", – добавил Козак.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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