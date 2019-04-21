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Строительство Крымского моста экстренно заканчивают

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Последние новости о транспортном переходе через Керченский пролив посеяли панику

Работы на Крымском мосту срочно завершают. Примерно такими истеричными заголовками пестрит сегодня пресса Незалежной. Даже выборы президента Украины не могут отвлечь провокаторов от пристального наблюдения за жизнью соседей. Транспортный переход "спешно достраивают", пишет "Обозреватель".

Источником для шедевров журналистики стали приятные известия о строительстве железнодорожных подходов к Крымскому мосту. Работа продвигается быстро, но не в ущерб качеству. На месте строительства станции "Керчь-Южная" и в железнодорожном тоннеле на подходе к мосту укладывают рельсы, отмечает КерчьИнфо.

Ранее запредседателя Совета министров Крыма Михаил Селезнев сообщил, что пробное движение поездов планируют на август-сентябрь 2019 года. Об этом пишет ТАСС.

"Начало (регулярного. – Прим.ред.) сообщения, как и планировалось, состоится в декабре", – отметил Селезнев.

Ранее украинский генерал предложил взорвать Крымский мост.

Фоторепортаж
Крымский мост прогнулся
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Кристина ЧЕРНИКОВА
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