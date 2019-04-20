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"Очень уязвим": украинцы нашли способ уничтожить Крымский мост

Фото: www.globallookpress.com
Транспортному переходу через Керченский пролив угрожает взрыв

В Незалежной продолжают грезить.

Многострадальный Крымский мост, который провокаторы периодически "топят", "рушат" и "опустошают", могут попросту взорвать. С очередным бредовым предложением выступил небезызвестный украинский генерал Игорь Романенко.

Бывший замначальника генштаба ВСУ озвучил два варианта развития событий. Романенко считает, что Крымский мост в случае, если Незалежной удастся заполучить полуостров, можно использовать в экономических целях.

Однако существует и радикальный сценарий. Транспортный переход через Керченский пролив Украина может подорвать ракетами, заявил Романенко, отметив, что мост "очень уязвим".

"Вот, например, сейчас Украина начала делать ракеты, но на все нужно время: на изготовление, выпуск, обучение войск. Но, тем не менее, такие ракеты могли бы достать до моста. Раз пустили ракету – и подорвали мост",

цитирует его "Главред".

Новым "смертельным оружием", то бишь ракетами, способными долететь до Урала, генерал хвалился ранее. Испытания успешно продвигаются. Однако подписанный Украиной Будапештский меморандум предусматривает ограничения, связанные с радиусом действия ракет. Такое положение дел огорчает представителей Незалежной. В частности, Романенко с сожалением отметил, что страна нуждается в ракетах, которые могут "добить" до Урала, чтобы сдерживать "агрессора" – Россию.

"Украине же нужны ракеты, которые бы, как минимум, доставали до Урала и покрывали бы всю территорию Российской Федерации. Такие ракеты можно было бы рассматривать как оружие сдерживания", – отметил он.

Фоторепортаж
Крымский мост прогнулся
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Кристина ЧЕРНИКОВА
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