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Итальянцы несут колоссальные потери из-за российских санкций

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеВоенный самолет США подлетел к Крыму
Рестрикции Москвы коснулись многих областей экономики средиземноморского государства

Российские ответные санкции в отношении стран Евросоюза очень больно ударили по итальянскому бизнесу, причем затронули они как аграрный сектор, так и индустриальный. Страна уже потеряла миллиарды евро. Об этом заявила кандидат в Европарламент, президент партии "Италия Мадре" Ирене Пиветти в ходе своего визита на V Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ).

Свой приезд в Крым она обосновала тем, что намерена улучшить межгосударственные отношения, несмотря на предупреждения коллег о возможном негативном эффекте от этого визита на ее политической карьере.

"Италия уже оказалась вовлечена в кризис между Украиной и Крымом, повлекшим за собой ухудшение отношение между Европой и Россией. Из-за ответных санкций сильнее всего пострадали итальянские предприниматели", – цитирует "Крыминформ" Пиветти.

По ее словам, многие местные бизнесмены из-за разрыва связей с РФ вынуждены сокращать производство, увольнять сотрудников и даже совсем закрывать предприятия.

Фото: www.globallookpress.com

"Италия потеряла свои известные марки, имеющие давние традиции. Я занимаюсь политикой, а политик должен в первую очередь заботиться о благополучии своего народа", – заметила итальянка.

Политик подчеркнула, что "из-за санкций индустрия, туризм и агропромышленный комплекс Италии уже потеряли миллиарды евро". Она считает, что выход из текущего разногласия должен оказать положительное влияние и на политическую ситуацию в целом, и на отечественную экономику, поскольку "народы наших стран хотят жить в мире и взаимопонимании".

"Конфликты между государствами не служат прогрессу. Необходимо влиять на мировые процессы таким образом, чтобы решать их за "круглым столом" переговоров, а не с позиции силы и угроз. Для этого я и приехала в Крым", – пояснила глава "Италии Мадре".

Напомним, что очередной ЯМЭФ проходил на полуострове с 18 по 20 апреля.

Ранее представители и других западных делегаций жаловались на ограничительные меры и позицию в отношении Москвы собственных властей. Так, французский политический деятель Жульен Рошеди назвал введенные Парижем антироссийские санкции "лицемерными". Он сказал, что большая часть населения Крыма – это русские и русскоязычные люди, а регион исторически всегда был российским.

Свой подсчет убыткам Отечеству произвели и австрийцы. По данным экс-мэра города Линц Детлефа Виммера, также посетившего форум, что от московских санкций экономика Австрии потеряла примерно $100 млрд, попутно обвинив США в политике рестрикций в адрес РФ.

Что касается реального ущерба, который несет Рим в нынешней санкционной войне, то по экспертным оценкам, он составляет более 20 млрд евро в год.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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