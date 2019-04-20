Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Французы жалуются на "лицемерные" антироссийские санкции

Французы отмечают, что Крым исторически был русской территорией

Черное море обладает огромным экономическим потенциалом, который невозможно использовать из-за рестрикций Запада против России. Сожаление по поводу того, что этот важный ресурс закрыт для Европы, выразил французский политический деятель, член партии "Национальный фронт" с 2006 по 2014 год Жульен Рошеди.

"К сожалению, Франция ввела эти лицемерные санкции, и этот потенциал растворился. Когда я говорю "лицемерные", я имею в виду, что все – и президент Макрон в том числе, который высказывался по этой теме, – считают Крым русским",

заявил политик телеканалу RT во время Ялтинского международного экономического форума .

Он отметил, что в Крыму большая часть населения – это русские и русскоязычные люди, а регион исторически всегда был российским. Рошеди уверен, что российское присутствие на полуострове абсолютно законно.

Впрочем, на сам Крым санкции никак не вляют. Об этом не раз говорил глава региона Сергей Аксенов, который отмечал, что полуостров развивается во всех сферах, в экономической области в том числе. 

Крым воссоединился с Россией в 2014-м после референдума. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Обходят стороной: блокаду Крыма признали

Киеву мерещится безлюдный полуостров

Плохая нефть: Минск принюхался к российской трубе

Белоруссия всерьез взялась за советский трубопровод "Дружба"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей