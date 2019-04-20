Французы отмечают, что Крым исторически был русской территорией

Черное море обладает огромным экономическим потенциалом, который невозможно использовать из-за рестрикций Запада против России. Сожаление по поводу того, что этот важный ресурс закрыт для Европы, выразил французский политический деятель, член партии "Национальный фронт" с 2006 по 2014 год Жульен Рошеди.

"К сожалению, Франция ввела эти лицемерные санкции, и этот потенциал растворился. Когда я говорю "лицемерные", я имею в виду, что все – и президент Макрон в том числе, который высказывался по этой теме, – считают Крым русским",

– заявил политик телеканалу RT во время Ялтинского международного экономического форума .

Он отметил, что в Крыму большая часть населения – это русские и русскоязычные люди, а регион исторически всегда был российским. Рошеди уверен, что российское присутствие на полуострове абсолютно законно.

Впрочем, на сам Крым санкции никак не вляют. Об этом не раз говорил глава региона Сергей Аксенов, который отмечал, что полуостров развивается во всех сферах, в экономической области в том числе.

Крым воссоединился с Россией в 2014-м после референдума.