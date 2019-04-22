Военный самолет США подлетел к Крыму

Разведывательный "Боинг" замечен у берегов полуострова

Американский военный радиоразведчик Boeing RC-135V приблизился к российской границе. Об этом говорят данные мониторингового ресурса Plane Radar.



Самолет с позывным WHISK21 взлетел с греческой авиабазы Суда-Бей в 07:10 мск и полетел зону Черного моря. Туда же отправился заправщик Boeing KC135R Stratotanker, который дозаправил RC-135V. После этого RC-135V приступил к разведке у границ Крыма.

13:45 мск.

Приступил к разведывательному полёту вдоль Российского🇷🇺 побережья Чёрного моря. pic.twitter.com/daPQtS9j0M — PlaneRadar (@ua4wiy_) 22 апреля 2019 г.

"Боинг" пролетал около полуострова порядка двух часов, несколько раз облетев территорию.