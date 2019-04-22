Военный самолет США подлетел к Крыму

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Американский военный радиоразведчик Boeing RC-135V
приблизился к российской границе. Об этом говорят данные мониторингового
ресурса Plane Radar.
Самолет с позывным WHISK21 взлетел с греческой авиабазы Суда-Бей в 07:10 мск и полетел зону Черного моря. Туда же отправился заправщик Boeing KC135R Stratotanker, который дозаправил RC-135V. После этого RC-135V приступил к разведке у границ Крыма.
13:45 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 22 апреля 2019 г.
Приступил к разведывательному полёту вдоль Российского🇷🇺 побережья Чёрного моря. pic.twitter.com/daPQtS9j0M
"Боинг" пролетал около полуострова порядка двух часов, несколько раз облетев территорию.
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