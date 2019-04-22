Им приготовили подарок к празднику со слезами на глазах

Партизаны и подпольщики времен Великой Отечественной войны, которых осталось на полуострове всего 97 человек, озолотятся. В этом году с Днем Победы их поздравят достойно, пообещал глава Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что ветераны получат солидное денежное вознаграждение, а не "мизерные и несправедливые" подачки.

К празднику со слезами на глазах участникам партизанского движения уже выплатили 1900 рублей. Эта сумма будет доведена до 10 тыс. рублей, написал Аксенов на своей странице в Facebook. По его словам, разница будет компенсирована до конца недели.

Впрочем, щедрый подарок ждет абсолютно всех ветеранов. Инвалиды, выплаты которым не дотягивали до 10 тыс. рублей, получат 15, участники боевых действий могут рассчитывать на 7 тыс. вместо 3-х с небольшим. В три с лишним раза, до 5 тыс., увеличили материальное довольствие семьям погибших и жертв нацистских преследований, труженикам тыла и несовершеннолетним узникам фашизма.

"Все необходимые средства для увеличения объема выплат у Республики Крым имеются. Банки и почтовые отделения готовы. Выплаты будут осуществляться вплоть до октября текущего года, чтобы исключить возможность неполучения средств нашими ветеранами", – подтвердил глава Республики, отметив, что ветераны могут рассчитывать на помощь в капитальном ремонте. Она увеличилась со 100 тыс. рублей до 200-сот.