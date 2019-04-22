Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Ветеранов Крыма ждет щедрое вознаграждение

Фото: www.globallookpress.com
Им приготовили подарок к празднику со слезами на глазах

Партизаны и подпольщики времен Великой Отечественной войны, которых осталось на полуострове всего 97 человек, озолотятся. В этом году с Днем Победы их поздравят достойно, пообещал глава Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что ветераны получат солидное денежное вознаграждение, а не "мизерные и несправедливые" подачки.

К празднику со слезами на глазах участникам партизанского движения уже выплатили 1900 рублей. Эта сумма будет доведена до 10 тыс. рублей, написал Аксенов на своей странице в Facebook. По его словам, разница будет компенсирована до конца недели.

Впрочем, щедрый подарок ждет абсолютно всех ветеранов. Инвалиды, выплаты которым не дотягивали до 10 тыс. рублей, получат 15, участники боевых действий могут рассчитывать на 7 тыс. вместо 3-х с небольшим. В три с лишним раза, до 5 тыс., увеличили материальное довольствие семьям погибших и жертв нацистских преследований, труженикам тыла и несовершеннолетним узникам фашизма.

"Все необходимые средства для увеличения объема выплат у Республики Крым имеются. Банки и почтовые отделения готовы. Выплаты будут осуществляться вплоть до октября текущего года, чтобы исключить возможность неполучения средств нашими ветеранами", – подтвердил глава Республики, отметив, что ветераны могут рассчитывать на помощь в капитальном ремонте. Она увеличилась со 100 тыс. рублей до 200-сот. 

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

За Порошенко пришли: окружение президента массово вызвано на допрос

Администрация главы государства подозревается в пособничестве масштабным хищениям

Все по-старому: Зеленский превратится в нового Порошенко

Киев и Москва не смогут подружиться при новом президенте Украины

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей