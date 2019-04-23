Весь Крым оставили без света

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Для проведения испытаний возможностей внутренней энергосистемы Крымского полуострова был отключен энергомост Кубань – Крым.
"Мероприятия выполняются с целью проверки работы крымской энергосистемы в изолированном режиме при работе объектов собственной генерации полуострова – Таврической и Балаклавской ТЭС",
– объяснили представители "Крымэнерго" агентству "Крыминформ".
Энергомост из Краснодарского края в Крым был запущен в декабре 2015 г. и введен на полную мощность в мае 2016-го в связи с энергоблокадой полуострова со стороны Украины.
Балаклавская и Таврическая ТЭС, построенные для того, чтобы обеспечивать Крым электроэнергией, были введены в эксплуатацию в марте этого года. В церемонии их открытия принял участие президент России Владимир Путин.
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