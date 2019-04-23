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Украинская корь добралась до крымчан

Фото: www.globallookpress.com
Заболеваемость выросла вдвое с начала месяца

Опасная эпидемия, которой охвачены десятки тысяч жителей Незалежной, постепенно просочилась на полуостров. С начала месяца в Севастополе вдвое выросло число инфицированных граждан. Такие данные приводит межрегиональное управление Роспотребнадзора по республике Крым и городу Севастополю.

"В Республике Крым и г. Севастополе зарегистрировано 138 лабораторно подтвержденных случаев заболевания корью, в том числе 127 по Республике Крым и 11 случаев в г. Севастополе",

говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

С начала апреля на территории полуострова выявлено 37 новых случаев: 31 в Крыму и 6 – в Севастополе. Таким образом, количество заболевших за один месяц вполне сопоставимо с общим числом выявленных случаев опасной болезни за прошлый год. Тогда корью заразились 47 крымчан.

Основным источником инфицирования стали контакты местных жителей с приехавшими на полуостров гражданами Украины. В ведомстве отметили, что эпидемическое значение для распространения кори имели завозные случаи с Украины, а также наличие не привитых от кори лиц в очагах инфекции.

Фото: www.globallookpress.com

Для предотвращения дальнейшего распространения болезни с 1 апреля по 1 октября на полуострове проводится дополнительная вакцинация против кори для тех, кто своевременно не привился. В управлении Роспотребнадзора добавили, что вакцины имеются в поликлиниках в достаточном количестве.

Ранее сегодня Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины сообщил, что в стране с начала года корью заболели 41,64 тысячи человек. Большинство из них – свыше 22 тысяч человек – дети, указывается на сайте ведомства. За истекший период от осложнений кори умерли 15 украинцев.

Корь – острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Для него характерны симптомы общей интоксикации, лихорадка и кожные высыпания. Инфекция ослабляет иммунитет и в редких случаях может привести к смерти больного. Заболевание опасно осложнениями, среди которых отит, слепота, бронхопневмония, воспаление шейных лимфоузлов, ларингит, энцефалит.

Андрей ФИЛАТОВ
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