Американцы устроили проблемы Крыму

Под удар попали виноделы

Знаменитые крымские вина в ближайшее время могут стать дорогостоящей дефицитной продукцией. Крупнейшие винодельческие предприятия полуострова готовятся к приостановке работы по техническим причинам. Им просто некуда разливать готовое вино.

О проблеме рассказал председатель ассоциации виноградарей и виноделов "Севастополь" Алексей Липко. Он напомнил, что после остановки поставок стеклотары с Украины крупные крымские винодельни, в том числе "Массандра", "Новый Свет", "Инкерман", Севастопольский винный завод, заказывали бутылки в основном на двух российских предприятиях – "Русджам" и "Кавминстекло", передает РБК.

Но недавно "Кавминстекло" было продано американским акционерам. Сменился и топ-менеджмент. В результате компания резко отказалась сотрудничать с крымскими предприятиями из-за санкций США против полуострова. Виноделы пытались увеличить заказы у "Русджама", но там сообщили, что уже работают на полную мощность и повысить объем поставляемой стеклотары не смогут, сообщает "Вечерняя Москва".

Купить бутылки где-либо еще сложно, поскольку они разрабатываются индивидуально под каждого заказчика и требуется время на их производство. При этом на винзаводах производственный цикл непрерывный, и отсутствие тары означает одно – винодельни придется закрывать на несколько месяцев.