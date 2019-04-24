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Американцы устроили проблемы Крыму

Фото: www.globallookpress.com
Под удар попали виноделы

Знаменитые крымские вина в ближайшее время могут стать дорогостоящей дефицитной продукцией. Крупнейшие винодельческие предприятия полуострова готовятся к приостановке работы по техническим причинам. Им просто некуда разливать готовое вино.

О проблеме рассказал председатель ассоциации виноградарей и виноделов "Севастополь" Алексей Липко. Он напомнил, что после остановки поставок стеклотары с Украины крупные крымские винодельни, в том числе "Массандра", "Новый Свет", "Инкерман", Севастопольский винный завод, заказывали бутылки в основном на двух российских предприятиях – "Русджам" и "Кавминстекло", передает РБК.

Но недавно "Кавминстекло" было продано американским акционерам. Сменился и топ-менеджмент. В результате компания резко отказалась сотрудничать с крымскими предприятиями из-за санкций США против полуострова. Виноделы пытались увеличить заказы у "Русджама", но там сообщили, что уже работают на полную мощность и повысить объем поставляемой стеклотары не смогут, сообщает "Вечерняя Москва".

Фото: www.globallookpress.com

Купить бутылки где-либо еще сложно, поскольку они разрабатываются индивидуально под каждого заказчика и требуется время на их производство. При этом на винзаводах производственный цикл непрерывный, и отсутствие тары означает одно – винодельни придется закрывать на несколько месяцев. 

Николай ВИКТОРОВ
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