"Ползучего возвращения" полуострова в состав Незалежной не будет

Украине нужно оставить надежду на то, что Крым вновь станет частью страны. Пыл представителей Незалежной охладил сенатор Алексей Пушков.

"Советуя Зеленскому снять блокаду Крыма, Кравчук исходит из того, что она отдаляет Крым от Украины, а нормальные отношения приблизят его к ней. Не надо только вынашивать надежду на "ползучее возвращение" Крыма", -

написал глава комитета Совета Федерации по информационной политике в своем микроблоге в Twitter.

Сеть буквально взорвалась комментариями.

"Этот тест не для Ук-ны.Если само собой появилось об этом мнение,то и блокада исчезнет скорее тихой сапой без особого её снятия.И суды вдруг осмелели,и ненавидящие укр-ские родственники своим рос-ким зазвонили.И всё без особого снятия блокады.Если это не окажется фальстартом..." "а что, блокада до сих пор существует? Кроме воды вроде бы уже полностью переориентировали полуостров на материковую Россию", "Никто ему ничего снимать не позволит", "На выборах на Украине клоун-клоун победил клоуна-алкоголика. Жаль, кто среди кандидатов не было Дарта Вейдера, человека паука и красной шапочки.." "Поздно снимать блокады – крымчане уже не нуждаются в каклячей электроэнергии...Оставьте её себе, лохлы)))"

– пишут пользователи.



Ранее бывший украинский президент Леонид Кравчук посоветовал избранному президенту Владимиру Зеленскому начать налаживать отношения с крымчанами и прекратить блокаду полуострова, напоминает НСН.

Советуя Зеленскому снять блокаду Крыма, Кравчук исходит из того, что она отдаляет Крым от Украины, а нормальные отношения приблизят его к ней. Не надо только вынашивать надежду на «ползучее возвращение» Крыма. А сама по себе идея снятия блокады разумна. Тест для Зеленского. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 22 апреля 2019 г.

Второй тур президентских выборов прошел на Украине в воскресенье, 21 апреля. Президентом страны стал шоумен Владимир Зеленский, далеко опередивший действующего главу государства Петра Порошенко.

После обработки более 99% протоколов выяснилось, что за Зеленского проголосовали 73,23% избирателей, за Порошенко – 24,45%, отмечает телеканал "360".