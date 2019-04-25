Настоящий шок: в Сети обсуждают жуткие новости из Крыма

На местных рынках не оказалось "дельфинятины"

В Крыму не продается мясо дельфинов. Об этом заявил замруководителя межрегионального управления Росприроднадзора по Крыму и Севастополю Константин Сомик в четверг, 25 апреля.

Ранее издание "Говорит Москва" распространило информацию о том, что на полуострове незаконно реализуют продукцию из мяса дельфинов. В качестве доказательства были представлены фотографии останков животных, выброшенных на берегу.

"Это недостоверная информация. Никто никогда не срезал, не продавал, не вялил мяса дельфинов. Не было такого", – цитирует ТАСС Сомика.

Власти Крыма уточнили, что на рынках полуострова ведется постоянный контроль, продукция некачественная или сомнительного происхождения тут же изымается из продажи. Причем случаев обнаружения "дельфинятины" ни разу не было.

Вместе с тем, объяснить обглоданные трупы дельфинов на крымском побережье можно: в регионе орудуют браконьеры, в чьи сети нередко попадают животные. Только за 2019 г. пограничники обнаружили более 130 фактов незаконного лова с использованием сетей, сообщили "Крым-Информ" в крымском Пограничном управлении ФСБ РФ:

"В нашей работе имели место факты, когда мы проверяли выборку сетей и обнаруживали там дельфинов. Естественно, выпускали. Были случаи, что они были уже мертвы", – рассказали в Погрануправлении.