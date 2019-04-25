Республика намерена предотвратить катаклизм осени прошлого года

В ожидании жаркого летнего сезона власти Крыма тщательно готовятся к возможным новым химическим выбросам на предприятии "Титановые инвестиции" в Армянске. Чтобы предотвратить подобное ЧП подготовлен комплекс мер. О них на своей странице в Facebook рассказал глава Республики Сергей Аксенов в четверг, 25 апреля.

"Предприятие производит ежедневный забор проб воды для замера кислотности, дублирующую функцию также выполняет минэкологии РК. Кроме того, три раза в неделю проводятся исследования воздуха в городе Армянск, селе Перекоп и непосредственно на территории кислотонакопителя", – написал Аксенов в Сети.

По его информации, в накопитель закачано 12 млн куб воды и 25 тыс куб известкового молока. Такие шаги должны предотвратить новые выбросы, а также снизить концентрацию химических соединений в техническом водоеме. За его состоянием регулярно следят экологи.





Республиканское руководство считает, что принятые меры обезопасят север полуострова даже в случае повышения температуры воздуха и увеличении испарений кислотонакопителя химкомбината.

Аксенов подчеркнул, что главная цель предпринятых мероприятий состоит не только в предупреждении и пресечении аналогичных ЧП, а в очищении отстойника.

"С этой целью создан проект станции нейтрализации кислых стоков, предусматривающий, в том числе, установку насосной станции, которая будет проводить забор содержимого кислотонакопителя и очищать его. Уже к концу августа – началу сентября планируется начало пусконаладочных работ", – резюмировал глава Крыма.

Напомним, в начале осени 2018 г. из-за чрезвычайно жаркого лета в кислотонакопителе "Титана" понизился уровень воды, что стало причиной выбросов в атмосферу хлористого водорода и сернистого ангидрида. В тот период концентрация кислоты составляла 24% при нормативе 12 процентов.

В результате населенные пункты вблизи предприятия накрыло ядовитыми облаками, а металлические поверхности покрывала ржавчина – машины, дверные ручки, стулья, причем и в домах тоже. Люди активно жаловались на то, что тяжело было дышать.

Местные власти вынуждены были в экстренном порядке эвакуировать из города детей, как детсадовского возраста, так и младших школьных классов. Их отправили в дома отдыха полуострова.