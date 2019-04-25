Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Крыму приготовились к химическим выбросам на севере полуострова

Фото: pixabay.com
Республика намерена предотвратить катаклизм осени прошлого года

В ожидании жаркого летнего сезона власти Крыма тщательно готовятся к возможным новым химическим выбросам на предприятии "Титановые инвестиции" в Армянске. Чтобы предотвратить подобное ЧП подготовлен комплекс мер. О них на своей странице в Facebook рассказал глава Республики Сергей Аксенов в четверг, 25 апреля.

"Предприятие производит ежедневный забор проб воды для замера кислотности, дублирующую функцию также выполняет минэкологии РК. Кроме того, три раза в неделю проводятся исследования воздуха в городе Армянск, селе Перекоп и непосредственно на территории кислотонакопителя", – написал Аксенов в Сети.

По его информации, в накопитель закачано 12 млн куб воды и 25 тыс куб известкового молока. Такие шаги должны предотвратить новые выбросы, а также снизить концентрацию химических соединений в техническом водоеме. За его состоянием регулярно следят экологи.

Фото: pixabay.com

Республиканское руководство считает, что принятые меры обезопасят север полуострова даже в случае повышения температуры воздуха и увеличении испарений кислотонакопителя химкомбината.

Аксенов подчеркнул, что главная цель предпринятых мероприятий состоит не только в предупреждении и пресечении аналогичных ЧП, а в очищении отстойника.

"С этой целью создан проект станции нейтрализации кислых стоков, предусматривающий, в том числе, установку насосной станции, которая будет проводить забор содержимого кислотонакопителя и очищать его. Уже к концу августа – началу сентября планируется начало пусконаладочных работ", – резюмировал глава Крыма.

Напомним, в начале осени 2018 г. из-за чрезвычайно жаркого лета  в кислотонакопителе "Титана" понизился уровень воды, что стало причиной выбросов в атмосферу хлористого водорода и сернистого ангидрида. В тот период концентрация кислоты составляла 24% при нормативе 12 процентов.

В результате населенные пункты вблизи предприятия накрыло ядовитыми облаками, а металлические поверхности покрывала ржавчина – машины, дверные ручки, стулья, причем и в домах тоже. Люди активно жаловались на то, что тяжело было дышать.

Местные власти вынуждены были в экстренном порядке эвакуировать из города детей, как детсадовского возраста, так и младших школьных классов. Их отправили в дома отдыха полуострова.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Встреча века: Ким Чен Ын заставил Путина ждать

Лидер КНДР опоздал на полчаса на встречу с президентом России

Печальный конец: "Северный поток – 2" обанкротится

Датское упрямство станет для проекта непреодолимым препятствием

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей