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Вне конкуренции: названа стоимость отдыха в Крыму

Фото: www.globallookpress.com
Египет и Турция не смогут отбить у полуострова российских туристов

В наступающем курортном сезоне Крым останется самым популярным местом отдыха у россиян. Более того, спрос на крымские пляжи вырос более чем на треть в сравнении с прошлым годом. Главные преимущества полуострова – логистика и стоимость проживания, которая в этом году выросла совсем незначительно.

По словам главы комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, в среднем один день отдыха в республике обойдется в 2,8 тысяч рублей с человека, передает РИА "Новости". По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина, 2,8 тысяч – невысокая цена для сезонного времени. За те же деньги или чуть меньше можно отдохнуть в Краснодарском крае или в Кавказских минеральных водах. Это дешевле, чем в Турции или Тунисе, где бюджетный отдых стоит от 4 тысяч рублей.

Вообще, зарубежные пляжи не повлияют на турпоток в Крым, уверен Барзыкин. Турецкие курорты больше конкурируют за средиземноморский регион, а Египет, с которым возобновляется прямое авиасообщение, вообще пользуется спросом у туристов в то время, когда в Крыму сезон уже закрывается.

Крым привлекает россиян тем, что можно сэкономить на дороге. Благодаря Крымскому мосту добраться туда с семьей или компанией на машине теперь намного дешевле, чем ехать поездом или лететь самолетом. Задача перед местными властями состоит сейчас в том, чтобы равномерно распределить турпоток по всем курортам.

"Центр Ялты дороже, Алушта, Гурзуф и другие города дешевле, Евпатория значительно дешевле. Поэтому есть возможность выбрать", – приводит слова Барзыкина RNS.

На сегодняшний день можно констатировать, что в Крыму есть бюджетный вариант отдыха. Цены расти если и будут, то только в силу инфляции, заключил он. Правда пока остаются вопросы по уровню сервиса и логистике на полуострове.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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