Назад в прошлое: Крымский мост отбросит полуостров в 88-й год

В РК готовятся к глобальным переменам

Строительство железнодорожного полотна, движение по которому откроется в конце этого года, скажется на численности туристов. По этому показателю Крым постепенно возвращается на 30 с лишним лет назад, отметил вице-премьер Республики Михаил Селезнев. Так, например, на предстоящий сезон, который начнется совсем скоро, уже забронировано порядка 80% отелей, гостиниц и баз отдыха.

"ЮБК (Южный берег Крыма) притягивает всех, уверен, что показатели прошлого года будут превышены, мы ожидаем более 7 млн человек. Мы постепенно подходим к показателям 1988 года, когда на полуострове отдохнули около 8 млн человек",

– цитирует Селезнева РИА "Новости", ссылаясь на инфоцентр "Крымский мост".

В следующем году, по мнению вице-премьера, отдыхающих будет еще больше. К уже имеющимся присоединятся любители путешествовать под стук колес.

Он отметил, что турпоток значительно увеличился после запуска Крымского моста. Только в этом году полуостров принял 356 тысяч гостей, львиная доля которых воспользовалась новым транспортным переходом. К апрелю 2018-го данная цифра была на порядок ниже, что уже сейчас позволяет делать радужные прогнозы.

"Этот год будет для нас более насыщенным",

– заверил Селезнев.

Крымский мост, соединяющий полуостров с Краснодарским краем, открылся 16 мая 2018 года. За это время в обе стороны по нему проехали 4,8 млн различных автомобилей: легковушек, грузовиков и автобусов. К слову, за весь 2017 г. в РК на паромах прибыло в три раза меньше транспортных средств.