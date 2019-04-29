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Лавров указал на ложь Киева о Крыме

Фото: www.globallookpress.com
Украинские власти "натравили" на РК инспекцию из ЮНЕСКО

Резолюция Незалежной по поводу Крыма, направленная ее руководством в ЮНЕСКО, сплошное вранье. То, что написано в документе, не имеет ничего общего с тем, что происходит на полуострове на самом деле, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на общем собрании российской комиссии  по делам организации.

Накануне Киев направил в специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры писульку, где обвинил Россию в уничтожении Бахчисарайского дворца.

"Глубокое беспокойство вызывает продавливание в руководящих органах организации инспирированных Киевом резолюций по Крыму, не имеющих ничего общего с реальным положением дел на полуострове",

– заверил российский министр, передает ТАСС.

По мнению Лаврова, Украина пытается втянуть ЮНЕСКО в скандал, который не имеет прямого отношения к деятельности организации. Она не занимается политическими распрями. Блюстители киевского режима обратились не по адресу, когда решили "использовать ее для сведения счетов с неугодными государствами".

В минувшие выходные в Незалежной предупредили: в Крым нагрянет миссия ЮНЕСКО, чтобы отследить ход работ по реставрации Бахчисарайского дворца. По мнению министра культуры соседнего государства Евгения Нищука, реставрационные работы, которые выполняют российские специалисты, являются "грубым уничтожением Ханского дворца". 

Ксения АНДРЕЕВА
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