На полуострове отреагировали на решение чешского суда о признании территории украинской

Вердикт попирает права человека – скандал, который разразился вокруг одного из отелей в Чехии, прокомментировали в Крыму.

Напомним, конституционный суд страны признал право хозяина гостиницы Brioni требовать от гостей признать украинскую принадлежность полуострова.

Случившееся наглядно демонстрирует лживую европейскую демократию, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Это решение противоречит всем морально-этическим нормам и попирает права человека, отметил он.

"И в Чехии, к сожалению, есть невменяемые люди, занимающие столь деструктивную и неадекватную позицию",

– цитирует его РИА Новости.

Скандальная история началась в марте 2014 года. Владелец отеля, расположенного в Остраве, Томаш Крчмарж, буквально захлопнул дверь перед носом россиян – он отказался заселять 49 наших спортсменов. После на двери появилась табличка, гласящая, что граждан РФ там не ждут.

На хозяина гостиницы обрушились с критикой. Однако тот отреагировал неадекватно. Согласился пускать постояльцев-россиян, но при одном условии – если те письменно подтвердят, что не согласны с присоединением Крыма. При этом Верховный суд признал, что его действия незаконны. Однако позже решение было отменено Конституционным судом.