"Нам здесь нравится": американцы взбунтовались против НАТО из-за Крыма

Представители США выступают за российский полуостров

Увидев реальную жизнь крымчан, делегация из Штатов захотела открыть глаза остальному миру.

Американцы сегодня поучаствовали в первомайской демонстрации. Они примкнули к колонне крымчан, держа транспарант с призывом прекратить агрессию НАТО и два звездно-полосатых флага. Представители Великобритании, Швеции, Израиля, Непала прошли бок о бок с ними с флагами своих стран.

Делегация общественных деятелей из США прибыла в Крым на пять дней. Американцы заявили, что им очень нравится на полуострове – они ратуют за мир на земле.

"Ради мира": делегаты из США и Европы прошествовали по Симферополю: https://t.co/OYWV7mDFJO — РИА Новости Крым (@RiaCrimea) 1 мая 2019 г.

Глава РК Сергей Аксенов на вопрос журналистов ответил, что не против флагов в США, ибо таким образом гости показывают, что они – за российский Крым передает РИА Новости.

Ранее украинцы заявили, полуостров вернется в состав Незалежной, как только страна вступит в НАТО.



