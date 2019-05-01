Нибиру
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Увидев реальную жизнь крымчан, делегация из Штатов захотела открыть глаза остальному миру.
Американцы сегодня поучаствовали в первомайской демонстрации. Они примкнули к колонне крымчан, держа транспарант с призывом прекратить агрессию НАТО и два звездно-полосатых флага. Представители Великобритании, Швеции, Израиля, Непала прошли бок о бок с ними с флагами своих стран.
Делегация общественных деятелей из США прибыла в Крым на пять дней. Американцы заявили, что им очень нравится на полуострове – они ратуют за мир на земле.
"Ради мира": делегаты из США и Европы прошествовали по Симферополю: https://t.co/OYWV7mDFJO— РИА Новости Крым (@RiaCrimea) 1 мая 2019 г.
Глава РК Сергей Аксенов на вопрос журналистов ответил, что не против флагов в США, ибо таким образом гости показывают, что они – за российский Крым передает РИА Новости.
Ранее украинцы заявили, полуостров вернется в состав Незалежной, как только страна вступит в НАТО.
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