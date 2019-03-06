Играют на нервах: корабли НАТО вошли в Черное море

Фрегат и ракетный катер пришли погостить в одесском порту

Не прошло и недели после похода американского эсминца "Дональда Кука" в Одессу, как тем же маршрутом проследовали турецкие корабли НАТО TCG "Barbaros" и TCG "Martı".



Как сообщает Odessa online, корабли будут находится в Одессе два дня – их возвращение запланировано на 8 марта. Турция и Украина проводят ежегодные совместные учения "Голубая родина", передает RT.

"Фрегат TCG "Barbaros" и ракетный катер быстрой атаки TCG "Martı" прибыли в Одессу в рамках двухстороннего сотрудничества в сфере безопасности между Турцией и Украиной", – пишет издание.

Напомним, что визит "Дональда Кука" к украинским берегам закончился неприятным инцидентом с российскими кораблями. Эсминец США оказался "окружен" фрегатами Черноморского флота РФ "Адмиралом Эссеном" и "Адмиралом Макаровым". Эксперты объяснили ситуацию тем, что маршрут "Дональда Кука" случайно пересекся с нашими фрегатами, хотя не исключено, что действия "американца" были провокацией. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что сам факт присутствия "Дональда Кука" в украинском порту является попыткой сыграть на нервах Москвы, передает РИА "Новости".