Играют на нервах: корабли НАТО вошли в Черное море

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Не прошло и недели после похода американского эсминца "Дональда
Кука" в Одессу, как тем же маршрутом проследовали турецкие корабли НАТО TCG
"Barbaros" и TCG "Martı".
Как сообщает Odessa online, корабли будут находится в Одессе два дня – их возвращение запланировано на 8 марта. Турция и Украина проводят ежегодные совместные учения "Голубая родина", передает RT.
"Фрегат TCG "Barbaros" и ракетный катер быстрой атаки TCG "Martı" прибыли в Одессу в рамках двухстороннего сотрудничества в сфере безопасности между Турцией и Украиной", – пишет издание.
Напомним, что визит "Дональда Кука" к украинским берегам закончился неприятным инцидентом с российскими кораблями. Эсминец США оказался "окружен" фрегатами Черноморского флота РФ "Адмиралом Эссеном" и "Адмиралом Макаровым". Эксперты объяснили ситуацию тем, что маршрут "Дональда Кука" случайно пересекся с нашими фрегатами, хотя не исключено, что действия "американца" были провокацией. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что сам факт присутствия "Дональда Кука" в украинском порту является попыткой сыграть на нервах Москвы, передает РИА "Новости".
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