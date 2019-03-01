Ракеты не спасут: российские фрегаты потопят эсминец США

Американцам стоит убавить свою наглость и выучить воспитательный урок в Дарданеллах

Инцидент с кораблем ВМС США "Дональд Кук" на выходе из Дарданелл в Эгейское море послужил хорошей поркой для Вашингтона. Капитан первого ранга Михаил Ненашев считает, что если американское командование не сделает для себя правильные выводы, то следующая встреча с кораблями РФ закончится печально.



"На наглость американцев мы будем отвечать всё более активно, даже с помощью таких вот демонстрационных мер. Кто был в море – знают, что это крайне неуютная ситуация, когда тебе прямо по курсу идёт корабль, и в кильватер тоже следует боевой корабль",

– сказал Ненашев в беседе с изданием "Взгляд".

По его словам, подобные провокации со стороны американских кораблей часто происходили в 1980-е. Тогда чуть ли не каждую неделю советские ВМС сталкивались с наглостью американцев – то в Индийском, то в Тихом океане. Затем после распада СССР американский флот вел себя пристойно, но все изменилось относительно недавно – сказался возросший градус напряженности между Соединенными Штатами и Россией. Действия "Адмирала Эссена" и "Адмирала Макарова" стали своеобразным напоминанием для Вашингтона.

"Будем считать, что это определённое морское воспитание американских наглецов", – сказал Ненашев.

Однако если воспитательные меры не подействуют, то нашим визави придется пенять на себя. Отечественные фрегаты имеют прекрасное военное оснащение.

"Если, условно говоря, возникнет необходимость – два наших корабля спокойно потопят "Кук" несмотря на его серьёзное ракетное вооружение",

– заявил капитан.

Впрочем, ситуацию не стоит сильно драматизировать, призвал экс-главнокомандующий Черноморского флота адмирал Владимир Комоедов. Он отметил, что американский эсминец мог попасть в "тиски" случайно из-за совпавшего времени и места маршрута.

"Корабли обеих стран друг другу не угрожали", – подчеркнул он.

Утром 1 марта фрегаты ВМС РФ "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров" выполняли пересменку в Эгейском море. В то же время из порта Одессы вышел американский эсминец "Дональд Кук" и направился в сторону пролива Дарданеллы. При этом эсминец оказался между российскими фрегатами, дистанция между ними была очень небольшой.