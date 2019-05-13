Двойной удар по Крымскому мосту сняли на фото

Кадр появился в Сети

По-настоящему удивительный момент, который очевидцу удалось запечатлеть на камеру, заинтересовал пользователей.

В объектив Виктории Александровой попал момент, когда в Крымский мост дважды ударила молния. Ее разряды отчетливо просматриваются сразу и слева, и справа.

Уникальный кадр опубликован в одноименном микроблоге в Twitter с призывом не дать потеряться ему в "цифровых недрах".

"Вкладывайте ее с хештегом #крымскиймост",

– говорится в сообщении.

Сфотографировали меня? Не дайте потеряться фотографии в цифровых недрах: выкладывайте ее с хештегом #крымскиймост и, возможно, именно ее увидят все мои подписчики на следующей неделе. Сегодня счастливчик - Виктория Александрова ;) pic.twitter.com/JjXPVCdiJd — Крымский мост (@Krymsky_bridge) 22 июля 2018 г.

Вероятнее всего, по Сети гуляет необработанное фото, поскольку гром и молния в эти дни – обычные явления на полуострове. Такая там погода.

Между тем специально для неуемных провокаторов отметим, что транспортный переход цел и невредим. Напомним, его открыли в мае прошлого года. Длина Крымского моста составляет 19 километров. Он является самым протяженным в России и Европе.