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Двойной удар по Крымскому мосту сняли на фото

Фото: most.life
Кадр появился в Сети

По-настоящему удивительный момент, который очевидцу удалось запечатлеть на камеру, заинтересовал пользователей.

В объектив Виктории Александровой попал момент, когда в Крымский мост дважды ударила молния. Ее разряды отчетливо просматриваются сразу и слева, и справа. 

Уникальный кадр опубликован в одноименном микроблоге в Twitter с призывом не дать потеряться ему в "цифровых недрах".

"Вкладывайте ее с хештегом #крымскиймост",

говорится в сообщении. 

Вероятнее всего, по Сети гуляет необработанное фото, поскольку гром и молния в эти дни – обычные явления на полуострове. Такая там погода. 

Между тем специально для неуемных провокаторов отметим, что транспортный переход цел и невредим. Напомним, его открыли в мае прошлого года. Длина Крымского моста составляет 19 километров. Он является самым протяженным в России и Европе.

Ксения АНДРЕЕВА
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