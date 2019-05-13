Двойной удар по Крымскому мосту сняли на фото

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По-настоящему удивительный момент, который очевидцу удалось запечатлеть на камеру, заинтересовал пользователей.
В объектив Виктории Александровой попал момент, когда в Крымский мост дважды ударила молния. Ее разряды отчетливо просматриваются сразу и слева, и справа.
Уникальный кадр опубликован в одноименном микроблоге в Twitter с призывом не дать потеряться ему в "цифровых недрах".
"Вкладывайте ее с хештегом #крымскиймост",
– говорится в сообщении.
Сфотографировали меня? Не дайте потеряться фотографии в цифровых недрах: выкладывайте ее с хештегом #крымскиймост и, возможно, именно ее увидят все мои подписчики на следующей неделе. Сегодня счастливчик - Виктория Александрова ;) pic.twitter.com/JjXPVCdiJd— Крымский мост (@Krymsky_bridge) 22 июля 2018 г.
Вероятнее всего, по Сети гуляет необработанное фото, поскольку гром и молния в эти дни – обычные явления на полуострове. Такая там погода.
Между тем специально для неуемных провокаторов отметим, что транспортный переход цел и невредим. Напомним, его открыли в мае прошлого года. Длина Крымского моста составляет 19 километров. Он является самым протяженным в России и Европе.
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