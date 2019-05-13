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Депутат регионального парламента Венеции Стефано Вальдегамбери считает, что информация о Крыме, которую доносят до европейцев, не отражает реальности.
" Я... смог узнать о том, что те сведения, которые передают наши СМИ, не соответствуют действительности – якобы там танки, якобы там оккупированная территория, якобы против воли народа. На самом деле это не так. Любой человек, который знает историю Крыма, не мог бы поверить этим сведениям", –
заявил итальянский политик в ходе российско-итальянского круглого стола в Общественной палате РФ.
Вальдегамбери напомнил, что жители полуострова сделали свой выбор на референдуме, отдав свои голоса за присоединение к России. При этом мировое сообщество продолжает игнорировать этот факт, что нарушает права человека, подчеркнул политик.
Итальянский парламентарий добавил, что результаты референдумов в Косово и Черногории были признаны безо всяких сомнений, однако на Крым этот принцип не распространяется, отмечает РИА "Новости".
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