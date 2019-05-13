Неожиданное предложение вызвало предсказуемый ответ

На безумную идею Петра Порошенко отреагировали в Москве.

Член Совета Федерации Алексей Пушков поднял на смех предложение сдать Севастополь в аренду Соединенным Штатам. Пану Петро посоветовали опробовать этот проект на собственной квартире.

"Чем ближе финал, тем безумнее идеи: Порошенко предложил сдать Севастополь (?!) в аренду США. Нет сомнений: был бы город украинским, он отдал бы его США за доллар. Но Севастополь был и останется русским городом", -

подчеркнул Пушков на своей страничке в Twitter.

Чем ближе финал, тем безумнее идеи: Порошенко предложил сдать Севастополь (?!) в аренду США. Нет сомнений: был бы город украинским, он отдал бы его США за доллар. Но Севастополь был и останется русским городом. А в аренду Порошенко пусть сдаёт свою квартиру. Возражений нет. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 мая 2019 г.

Ранее СМИ сообщили, что на сайте действующего украинского президента Петра Порошенко появилась петиция, авторы которой предлагают заключить соглашение между Киевом и Вашингтоном о передаче Севастополя США на срок не более 49 лет. Сейчас петиция собрала 75 подписей из необходимых 25 тысяч.

Крым воссоединился с Россией в 2014 г., когда более 96% крымчан проголосовали на референдуме за вхождение в состав РФ. Украина продолжает считать полуостров своей территорией, российский президент Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма решен окончательно.

